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Сегодня депутат от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива защитил диссертацию и стал кандидатом наук по госуправлению.

Соответствующее видео опубликовала журналистка Марьяна Пьецух.

Во время защиты Киву попросили объяснить понятие «демократический евроинтегрований государственный управленческий аппарат», которое он упоминает в своей диссертации. На это он ответил: «Спасибо за вопрос. Понял его полностью. Хочу сказать, что ответ мы дадим в следующей нашей научной работе».

 

Тема диссертации нардепа – «Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)».
ForUm

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