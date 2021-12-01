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Аттестационная коллегия Министерства образования Украины лишила народного депутата от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илью Киву ученой степени кандидата наук по госуправлению.

Об этом сообщила глава подкомитета парламента по вопросам образования Юлия Гришина.

По ее словам, кроме самого Кивы, члены коллегии, упомянули и специальный совет, который наградил скандального нардепа.

«Руководителя спецсовета, научного руководителя и оппонентов лишили права заниматься соответствующими видами научной деятельности на протяжении двух лет», – написала Гришина.

Сам Кива пообещал вернуть «все, что у него забрали».

«Все, что вы, шавки трусливые, у меня забрали - я верну, а за тех, кто в этом участвовал, теперь, как православный, буду молиться, знаю и вспомню каждого... Вы уже заканчиваете, а я только начал», - написал он.

Кива также обратился к президенту Владимиру Зеленскому с предложением лишить его адвокатского свидетельства.

Как сообщал ForUm, 26 апреля 2021 года Кива защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению. Тема диссертации - «Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)». Члены комиссии единогласно проголосовали «за».

Во время защиты Кива не смог ответить на вопрос оппонента.

При этом 13 членов комиссии проголосовали единогласно за. 

В июне 2021 года Министерство образования и науки сообщило, что осуществляет проверку материалов о предоставлении Киве степени кандидата наук.
ForUm

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