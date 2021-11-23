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В 2022 году на КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» будут доступны регулярные перевозки пассажиров, сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.   

«Минреинтеграция уже решает вопрос размещения автостанции на КПВВ «Чонгар» и «Каланчак» и налаживание автобусного сообщения от сервисных зон КПВВ на временно оккупированную территорию и выезда из нее», – сказала она.

Верещук отметила, что сейчас рассматривается возможность приобретения четырех электромобилей для указанных КПВВ, которые будут перевозить людей. В ведомстве заявили о готовности объявить конкурс на приобретение электромобилей в январе, в связи с чем, как ожидается, до февраля вопрос перевозки будет решен.

19 октября был приостановлен пропуск людей и транспортных средств через контрольный пункт въезда-выезда «Чаплинка» на административной границе с оккупированным Крымом. Теперь пересечь админграницу с Крымом можно только через КПВВ «Каланчак» и «Чонгар».

 
ForUm

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