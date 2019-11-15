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Укрзализныця завершила строительство режимных зон на контрольных пунктах въезда/выезда «Чонгар» и «Каланчак» на границе со временно оккупированной территории АР Крым, сегодня в 12:00 они начали свою работу. Об этом заявил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов, сообщает пресс-служба компании.

Режимные зоны объектов включают в себя административно-служебные здания, которые разделены на три зоны помещений - для ГПСУ, ГФС и СБУ, здания углубленного осмотра транспортных средств, помещения КПП, паспортного и таможенного контролей и тому подобное.

Фото: УНИАН 

Завершить строительство и ввести в эксплуатацию сервисные зоны объектов Укрзализныця планирует до конца этого года. Они будут включать в себя центр предоставления админуслуг, автостанцию, здание для отдыха водителей и тому подобное.

Все объекты строятся с учетом потребностей маломобильных групп населения и людей с инвалидностью, создается безбарьерная среда: обустраиваются пандусы, специальные покрытия в определенных нормами местах.
ForUm

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