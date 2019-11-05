С 7 по 15 ноября в КПВВ «Каланчак» на админгранице с аннексированным Россией Крымом приостанавливается осуществление оформления всех граждан, сообщает Азово-Черноморское Региональное управление Госпогранслужбы.



Отмечается, что для проведения представителями Укрзализныци строительных работ повышенной опасности при реконструкции контрольных пунктов на административной границе с ВОТ АР Крым, исключения случаев травмирования людей и неудобств при пересечении, руководство регионального филиала «Одесская железная дорога» обратилось к председателю Херсонской областной государственной администрации для приостановления оформления граждан в КПВВ «Каланчак».

«В связи с вышеизложенным, информируем, что в период с 7 по 15 ноября в контрольном пункте «Каланчак» приостанавливается осуществление оформления всех граждан. Контрольные пункты «Чаплинка» и «Чонгар» продолжают работать в штатном режиме», – сказано в сообщении.