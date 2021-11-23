В среду, 24 ноября, погоду Украины будет определять антициклон, поэтому ожидается высокое атмосферное давление, сухая, без осадков, погода. Разве ночью местами выпадет снег в центральных областях, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха будет низкой.

В ближайшую ночь ожидается от 3 тепла до 3 мороза, в восточных областях, на Полтавщине и Сумщине 3-9 градусов мороза.

Завтра днем ​​в большинстве областей Украины ожидается 0-5 градусов тепла.

В Киеве сегодня – снег, завтра, 24 ноября, осадков не будет. Ночью 0-2 градуса мороза, днем ​​в среду ожидается +1+3 градуса.

Первые зимние осадки и даже небольшой мороз будут существенно усложнять ситуацию на дорогах и тротуарах.

На выходных потеплеет.