В среду, 24 ноября, погоду Украины будет определять антициклон, поэтому ожидается высокое атмосферное давление, сухая, без осадков, погода. Разве ночью местами выпадет снег в центральных областях, сообщила синоптик Наталья Диденко.
Температура воздуха будет низкой.
В ближайшую ночь ожидается от 3 тепла до 3 мороза, в восточных областях, на Полтавщине и Сумщине 3-9 градусов мороза.
Завтра днем в большинстве областей Украины ожидается 0-5 градусов тепла.
В Киеве сегодня – снег, завтра, 24 ноября, осадков не будет. Ночью 0-2 градуса мороза, днем в среду ожидается +1+3 градуса.
Первые зимние осадки и даже небольшой мороз будут существенно усложнять ситуацию на дорогах и тротуарах.
На выходных потеплеет.
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