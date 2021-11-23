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В Ленинградской области пожилая женщина с онкологическим заболеванием не смогла получить необходимую медицинскую помощь из-за коронавируса и сделала себе операцию сама, сообщила сотрудница скорой помощи. Власти начали проверку, сообщает Русская служба ВВС.

Как рассказала на своей странице во «ВКонтакте» фельдшер скорой помощи Виктория Шутова, пенсионерка, пережившая войну и блокаду, страдает от онкологического заболевания, которое дало осложнение в виде асцита – скопления жидкости в брюшной полости.

Как утверждает автор поста, пенсионерка «не смогла получить своевременную помощь» из-за ситуации с коронавирусом и решила попробовать сделать себе операцию сама, чтобы облегчить боль.

«Бабуля сама себе проводит хирургическое вмешательство - лапароцентез, с целью облегчить состояние. То есть делает надрезы тонким ножом по передней брюшной стенке, с целью вывода жидкости», - рассказала Шутова.

Пенсионерка не была уверена, сможет ли она успешно сделать себе операцию, и поэтому на всякий случай написала предсмертную записку, которую Шутова также опубликовала в своем посте.

«Дорогая и любимая доченька, а также и любимые мои внучата. Если сможете, простите меня за мой такой поступок, но я со своими такими болезнями жить и терпеть больше не могу. Мне очень больно и тяжело», - говорится в записке.

На данный момент пенсионерка находится в больнице, уточнила Шутова: «У нее прекрасные, очень заботливые родственники, с ней все хорошо на данный момент, но ей очень необходима достойная паллиативная помощь».

Как уточняет «Комсомольская правда», пенсионерке более 90 лет.

Комитет по здравоохранению Ленинградской области в комментарии изданию сообщил, что плановую операцию пенсионерке не сделали, потому что у нее были проблемы с анализами.

«У нее был выявлен коронавирус, поэтому хирургическое вмешательство пришлось перенести. Сейчас бабушке оказывается вся необходимая помощь. Врачи стараются максимально облегчить ее состояние. Мы же проводим проверку по данному факту», - сообщили в комитете.
ForUm

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