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Президент Владимир Зеленский выразил благодарность совету директоров Международного валютного фонда в связи с решением выделить Украине транш в размере почти $700 миллионов.

«Благодарен совету директоров МВФ за положительное решение относительно завершения пересмотра программы stand-by, которое предусматривает выделение Украине транша объемом около $700 млн», - сообщается в его Twitter.

По словам президента, эти средства будут направлены на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19.

 

 

«Программа МВФ будет продолжена», - уверен Зеленский.

Как сообщал ForUm, исполнительный совет МВФ на заседании по пересмотру текущей программы Stand-by для Украины принял решение о ее продлении и выделении транша в размере почти $700 миллионов.
ForUm

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