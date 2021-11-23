Президент Владимир Зеленский выразил благодарность совету директоров Международного валютного фонда в связи с решением выделить Украине транш в размере почти $700 миллионов.
«Благодарен совету директоров МВФ за положительное решение относительно завершения пересмотра программы stand-by, которое предусматривает выделение Украине транша объемом около $700 млн», - сообщается в его Twitter.
По словам президента, эти средства будут направлены на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19.
Вдячний раді директорів @IMFNews за позитивне рішення щодо завершення перегляду програми stand-by, яке передбачає виділення 🇺🇦 траншу обсягом близько $700 млн. Ці кошти ми спрямуємо на підтримку фінансової системи й боротьбу з наслідками #COVID19. Програма МВФ буде продовжена.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 22, 2021
«Программа МВФ будет продолжена», - уверен Зеленский.
Как сообщал ForUm, исполнительный совет МВФ на заседании по пересмотру текущей программы Stand-by для Украины принял решение о ее продлении и выделении транша в размере почти $700 миллионов.
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