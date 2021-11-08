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Из Балтимора в Одессу отправили два патрульных катера, переданные в рамках военной помощи Украине. Об этом сообщило Посольство США в Украине.

«Два американских патрульных катера класса «Island» отправились из Балтимора в Одессу. Эти катера являются частью помощи по безопасности более чем на 2,5 млрд долл., которую США предоставили с 2014 года. Они помогут укрепить морскую безопасность Украины и повысить оперативную совместимость ВМС Украины с НАТО», - говорится в сообщении.

 
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