Пассажиры македонского автобуса, в катастрофе которого в Болгарии в ночь на вторник погибли по меньшей мере 45 человек, возвращался с экскурсии в Стамбуле.

Об этом сообщил македонский премьер Зоран Заев, сообщает Европейская правда.

В эфире TV21 Заев назвал аварию «ужасной трагедией», уточнив, что автобус возвращался из Стамбула, где граждане были на экскурсии.

Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи заявил, что большинство путешественников, вероятно, из Скопье.

По данным болгарских СМИ, автобус был одним из четырех в колонне и двигался последним. Болгарское издание NOVA сообщило, что владельцами транспортной компании являются северные македонцы.

Представитель компании уже находится на месте крушения. Компания предоставит список всех пассажиров из четырех автобусов, которые ехали в колонне, а также информацию о техническом состоянии транспортных средств и времени их последнего техосмотра.

Напомним, в ночь на 23 ноября на западе Болгарии по меньшей мере 45 человек погибли в результате серьезной аварии и возгорания македонского автобуса.

Автобус следовал из Стамбула в Скопье. По некоторым данным, он мог врезаться в ограждение, после чего загорелся. Пока у следствия две версии: ошибка водителя и внезапная техническая неисправность.