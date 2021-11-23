За прошедшие сутки, 22 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, говорится в сводке ООС.
В направлении Попасной противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В сторону прицепки враг дважды совершил обстрелы, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
В районе Лебединского оккупанты открывали огонь два раза, применяя минометы калибра 82 мм и 120 мм.
У Каменки российские наемники обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм.
Вблизи Павлополя противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного раненого – удовлетворительное, другого – тяжелое.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
По состоянию на 7 часов утра, 23 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
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