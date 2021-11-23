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За прошедшие сутки, 22 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, говорится в сводке ООС.

В направлении Попасной противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону прицепки враг дважды совершил обстрелы, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В районе Лебединского оккупанты открывали огонь два раза, применяя минометы калибра 82 мм и 120 мм.

У Каменки российские наемники обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Павлополя противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного раненого – удовлетворительное, другого – тяжелое.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра, 23 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

 
ForUm

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