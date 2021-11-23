22 ноября 2021 народному депутату Украины VIII и IX созывов сообщили о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год. Действия лица квалифицированы по ч.2 ст.366-2 УК Украины. Подозрение подписано Генеральным прокурором, сообщила пресс-служба НАБУ.

Следствие установило, что нардеп не внес в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, сведения об имуществе и доходах, владельцем которых является лицо, с которым он связан общим бытом, имеет взаимные права и обязанности и воспитывает троих общих детей. Также в декларацию не внесены данные о доме и земельном участке, которым фактически, как выяснило следствие, нардеп пользуется.

По материалам следствия, народным депутатом Украины незадекларированы: 13 квартир в центре Киева, восемь паркомест, два дома в элитном коттеджном городке под Киевом общей площадью более 2 тыс. кв. метров, 27 земельных участков общей площадью около 115 га в Киевской области, дача, нежилая недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования, доходы от продажи недвижимости. В целом в декларацию нардеп не внес состояние на общую сумму более 59,5 млн грн.

В НАБУ отмечают, что это первое врученное народному депутату подозрение по ст. 366-2 после возобновления уголовной ответственности за внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию.

Напомним, в октябре 2020 года Конституционный Суд признал неконституционной ст. 366-1 УК Украины («Декларирование недостоверной информации»), следствием чего стало закрытие 111 уголовных производств, в рамках которых детективы Национального бюро расследовали 180 фактов недостоверного декларирования состояния топ-чиновниками.

НАБУ не указывает имя нардепа, вероятно, речь идет о депутате Сергее Шахове (група «Довира»).

20 октября детективы НАБУ провели обыски в доме, принадлежащем гражданской жене Шахова.

Речь идет о двухэтажном доме в коттеджном городке Солнечная долина под Киевом площадью 600 квадратных метров. В момент проведения обыска Шахов находился в помещении. Это он подтвердил в комментарии «Схемам».

Основанием для проведения следственных действий стало уголовное производство, которое в НАБУ открыли после выхода расследования «Схем».