также в разделеПолитика
Лавров обещает адекватный ответ на санкции против «Северного потока 2» 9
Арестович объяснил, почему в ОП сначала отрицали спецоперацию по «вагнеровцам» 13
Угроза со стороны РФ: США могут отправить в Украину оружие и военных советников 16
Москаль заявил, что Ермак является агентом российских спецслужб и назвал агентурный псевдоним 118
Франция предупредила Россию о последствиях в случае вторжения в Украину 24
Кулеба: Украина не планирует наступательную операцию на Донбассе 22
В ФРГ раскритиковали «фантазии» Лукашенко о гуманитарном коридоре для беженцев 21
Лидеры РФ и США в ходе нового контакта обсудят Украину 27
Нардеп Александра Устинова вывела из Украины сотни тысяч гривен: делом занялась ГФС 42
Кулеба: О привлечении иностранных войск Украиной речь пока не идет 15
«Только после решения суда». Что думают правоведы о применении санкций СНБО к украинским гражданам 24
Украина и ЕК - против исключений для «Северного потока 2» в законах ЕС 30
«Поедут через Донбасс»: Лукашенко предостерег Польшу от закрытия границы 80
«Опасно и бессмысленно». Мировые СМИ разделились в оценках, нападет ли Путин 83
Назвавший Крым российским президент Болгарии переизбран на второй срок 25
Кулеба: Вероятность нового наступления России зависит от двух факторов 31
В РФ заявили о риске провокаций со стороны Украины на крымском направлении 25
Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: Кулеба ответил на заявление президента Болгарии 47

22 ноября 2021 народному депутату Украины VIII и IX созывов сообщили о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год. Действия лица квалифицированы по ч.2 ст.366-2 УК Украины. Подозрение подписано Генеральным прокурором, сообщила пресс-служба НАБУ.

Следствие установило, что нардеп не внес в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, сведения об имуществе и доходах, владельцем которых является лицо, с которым он связан общим бытом, имеет взаимные права и обязанности и воспитывает троих общих детей. Также в декларацию не внесены данные о доме и земельном участке, которым фактически, как выяснило следствие, нардеп пользуется.

По материалам следствия, народным депутатом Украины незадекларированы: 13 квартир в центре Киева, восемь паркомест, два дома в элитном коттеджном городке под Киевом общей площадью более 2 тыс. кв. метров, 27 земельных участков общей площадью около 115 га в Киевской области, дача, нежилая недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования, доходы от продажи недвижимости. В целом в декларацию нардеп не внес состояние на общую сумму более 59,5 млн грн.

В НАБУ отмечают, что это первое врученное народному депутату подозрение по ст. 366-2 после возобновления уголовной ответственности за внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию.

Напомним, в октябре 2020 года Конституционный Суд признал неконституционной ст. 366-1 УК Украины («Декларирование недостоверной информации»), следствием чего стало закрытие 111 уголовных производств, в рамках которых детективы Национального бюро расследовали 180 фактов недостоверного декларирования состояния топ-чиновниками.

НАБУ не указывает имя нардепа, вероятно, речь идет о депутате Сергее Шахове (група «Довира»).

20 октября детективы НАБУ провели обыски в доме, принадлежащем гражданской жене Шахова.

Речь идет о двухэтажном доме в коттеджном городке Солнечная долина под Киевом площадью 600 квадратных метров. В момент проведения обыска Шахов находился в помещении. Это он подтвердил в комментарии «Схемам».

Основанием для проведения следственных действий стало уголовное производство, которое в НАБУ открыли после выхода расследования «Схем».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги