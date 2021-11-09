Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) заявляет, что выявило признаки недостоверного декларирования в действиях народного депутата, члена депутатской группы «Доверие» Сергея Шахова на общую сумму 15,4 миллиона гривен. Об этом сообщает Радио Свобода.

Ранее сообщалось, что депутат не указывает в декларации свою гражданскую жену, а также оформленное на нее многочисленное элитное имущество и доли в уставных капиталах ряда компаний.

Проверка, которую НАПК начало в марте этого года, обнаружила, что народный депутат не указал в декларации сведений о члене своей семьи. Как следует из справки, речь идет об Инне Журбе, гражданской жене Шахова. В апреле расследование «Схем» обнаружило, что на нее записаны два коттеджа под Киевом в элитном городке «Солнечная Долина» общей площадью в две тысячи квадратных метров, квартиры и паркоместа в Киеве, земельные участки и доли в уставных капиталах ряда компаний.

Во время проведения официальной проверки НАПК установило, что в 2020 году Шахов вместе с Журбой совместно летали в Швейцарию и Катар, при этом за авиабилеты заплатили со счетов одного юридического лица. Это свидетельствует об общих расходах и наличии общего бюджета, необходимых для установления факта отношений.

Подтвердить совместное проживание Нацагентству помогли и в НАБУ, детективы которого осуществляют уголовное производство по Шахову.

В Нацагентстве посчитали стоимость имущества, записанного на Инну Журбу, а также доли в уставных капиталах компаний, которыми она совладеет, и насчитали в декларации Шахова недостоверные сведения на сумму 15,4 миллиона гривен.

«В действиях субъекта декларирования установлены признаки правонарушения, предусмотренного ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины», – говорится в заключении НАПК. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Теперь результаты проверки НАПК привлекут к уголовному производству НАБУ.

20 октября детективы НАБУ провели обыски в доме, принадлежащем гражданской жене Шахова.

Речь идет о двухэтажном доме в коттеджном городке Солнечная долина под Киевом площадью 600 квадратных метров. В момент проведения обыска Шахов находился в помещении. Это он подтвердил в комментарии «Схемам».

Основанием для проведения следственных действий стало уголовное производство, которое в НАБУ открыли после выхода расследования «Схем».

Сергей Шахов в ответ на вопрос «Схем» заявлял: «А с чего вы взяли, что я должен декларировать то, с кем я не имею отношений?» и посоветовал «не лезть в чужое белье». Открытие уголовного производства депутат прокомментировал так: «На меня открывали (производство – ред.) и Янукович, и Ефремов, и все преследовавшие. Сегодня идет возможно политическое преследование».