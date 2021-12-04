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Народные депутаты Украины сетуют на то, что их жизнь в материальном плане стала хуже, чем до прихода в Верховную Раду.

Интересно, что их декларации демонстрируют совсем противоположное. Многие народные избранники покупают недвижимость и шикарные автомобили.

Как пишет U-NEWS, на опубликованном в Facebook видео парламентарии ответили на вопрос, улучшился или ухудшился их уровень жизни за время работы в парламенте.

Например, одиозный депутат Илья Кива сообщил, что "растянуть желудок очень легко, но он научился выставлять рамки своих потребностей".

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура пожаловался, что с доходами стало хуже.

"Потому что раньше я занимался бизнесом, юридической практикой и получал за один час гонорар 400$. Сейчас у меня есть фиксированная зарплата, но мне в принципе хватает. Те деньги, которые я получаю, столько я и тратил на жизнь. Потому что я считал, что нужно себя держать в каких-то рамках. Понятно, что когда ты получаешь большой гонорар, то с самого начала начинаешь их тратить. Но у меня это прошло уже много лет назад", - ответил он.

Глава фракции "Слуга народа"Давид Арахамия пожаловался, что его доходы только ухудшились. Можете посмотреть мою декларацию. Ухудшился", - заявил он.

Нардеп от "Слуга народа" Роксолана Пидласа сказала, что ее доходы сократились в половину, об этом, мол, свидетельствует ее декларация за 2018 года.

"Те средства, которые были в наличии сократились в половину. Не хочу кривить душой и говорить, что депутаты плохо живут, но уровень доходов снизился в сравнении с тем, что у меня было до Верховной Рады", - призналась Пидласа.

Пожаловался на жизнь и нардеп группы "Доверие" Сергей Шахов. Он сообщил, что когда был предпринимателем зарабатывал больше.

"Когда я был большим предпринимателем и вообще жил на той территории, работал по всему миру, не был в политике - в финансовой стороне уровень ухудшился. А в политической стороне, то мы приобрели максимально поклонников и сегодня "Наш край" разрастается", - заявил он.

Один из "слуг народа" Виталий Безгин рассказал, что его зарплаты ему не хватает.

"Просто за счет того, что объективно я живу по большей части на накопления. И я честно говорю, что зарплаты, которая есть, учитывая депутатскую деятельность, ее не хватает", - подытожил он.
ForUm

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