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США приветствуют позицию президента Болгарии Румена Радева в отношении украинского Крыма, сообщает Государственный департамент.

«Мы приветствуем сегодняшнее заявление президента Радева, в котором он подтвердил поддержку Болгарией Украины. США, «Большая семерка», Европейский Союз и НАТО были ясны и едины в нашей позиции, что, несмотря на попытку России аннексировать, Крым – это Украина», - говорится в сообщении.

Ранее издание «Европейская правда» со ссылкой на государственное агентство БГНЕС сообщало, что пресс-служба президента Болгарии Румена Радева разъяснила позицию главы государства относительно оккупированного Крыма в связи с его высказыванием во время теледебатов в рамках предвыборной кампании.

Как сообщалось, президент Болгарии Румен Радев назвал Крым российской территорией и заявил о неэффективности санкций против России.

Посол Болгарии в Киеве Костадин Коджабашев был приглашен в МИД Украины 19 ноября в связи с высказываниями президента Болгарии.

Вместе с тем, Радев повторил свои слова о «российском Крыме», хотя и признал, что аннексия была нарушением международного права.

«Драмы нет. Вопрос совершенно понятный. Аннексия Крыма это нарушение международного права, но как я говорил в прошлый вечер, есть реалии в политике и на данный момент Крым принадлежит России», – приводят высказывания Радева СМИ.
ForUm

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