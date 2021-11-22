Львовский городской совет организует пункт вакцинации для бездомных. Пункт вакцинации будет размещен в Центре учета и ночного пребывания бездомных граждан, на ул. Кирилловской, 3а, сообщила пресс-служба горсовета.

Планируется, что пункт будет функционировать в следующую пятницу, 26 ноября, с 11:00 до 18:00.

«Такой пункт вакцинации мы создаем с целью дать возможность тем, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах, вакцинироваться и иметь защиту от болезни, которая сейчас приобрела угрожающие масштабы. Мы посоветовались с общественными организациями, которые работают с бездомными и организуют их питание, и пришли к общему мнению, что пункт будет работать в световой день, чтобы все желающие могли воспользоваться этой возможностью.

В то же время в течение недели мы будем активно информировать бездомных об этом пункте вакцинации – в частности, информацию о них будут раздавать волонтеры общественных организаций в тех местах, где они традиционно питают своих подопечных», - прокомментировал инициативу и.о. директора департамента гуманитарной политики Евгений Бойко.