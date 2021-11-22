Международный исследовательский центр IDEA представил ежегодный отчет, в котором США впервые включены в перечень стран с неполной демократией, тогда как Украина вычеркнута из этого списка с учетом улучшения демократических показателей.

Об этом говорится в отчете центра IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance), передает Укринформ.

Отмечается, что в нынешнем отчете стокгольмского центра IDEA речь идет о режимах в 160 странах. Исследователи разделили их на авторитарные режимы, страны с переходным (гибридным) режимом, неполные демократии и, наконец, полноценные демократии, которые, в свою очередь, делятся на слабые, средние и сильные.

США впервые отнесли к «неполным» демократиям из-за «заметных нарушений» гражданских прав, которые начались еще в 2019 году. Несмотря на это, исследователи отмечают, что США попали в эту категорию из числа «сильных демократий» и имеют все шансы вернуться в этот перечень.

«Исторический момент, который стал переломным, произошел в 2020-2021 годах, когда бывший президент Трамп подверг сомнению легитимность результатов выборов в Соединенных Штатах», - говорится в отчете.

Также исследователи отметили проблемы со свободой собраний и демонстраций, которые наблюдались летом 2020 года, когда по стране распространялось движение протестов из-за убийства полицией Джорджа Флойда.

В отчете сообщается, что в этом году количество стран с неполной демократией удвоилось. Кроме США, в этот список включили такие страны ЕС, как Венгрия, Польша и Словения.

В тоже время Украину в этом году вычеркнули из списка «неполных» демократий после того, как «ситуация в стране улучшилась». Таким образом, Украину причислили в отчете к «средним демократиям» (mid-range democracies). В частности, в отчете отметили положительное влияние от введения прозрачных е-деклараций.

В то же время Мьянму, Афганистан и Мали в этом году причислили к авторитарным режимам. В отчете насчитали 47 авторитарных стран, среди которых Китай, Саудовская Аравия и Иран; 20 переходных режимов, среди которых Россия и Турция, и 98 демократических стран – наименьшее количество за последние годы.

В 2021 году исследователи ждут продолжения этого тренда и уменьшения количества демократических режимов в связи с ограничениями гражданских свобод и поляризацией общества на фоне пандемии COVID-19.