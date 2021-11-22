Депутати Тернопільської обласної ради звернулися до керівництва держави з вимогою не допустити порушення прав невакцинованих громадян України та повернутися в конституційне поле в питанні подолання епідемії COVІD-19, пише видання Новий формат.

Тернопільська облрада вважає, що рішення про вакцинацію себе та членів своєї сім’ї має ухвалювати кожен громадянин України самостійно, без примусу і санкцій, на підставі отриманої достовірної інформації у довготривалому періоді.

Депутати облради зауважили, що законодавство України однозначно захищає вільну згоду, без примусу і санкцій, як фундаментальний принцип будь-яких лікувальних і профілактичних медичних процедур, у тому числі й вакцинації, від коронавірусних інфекцій. На це вказують стаття 284 Цивільного кодексу України, стаття 43 Основ законодавства України про охорону здоров’я, стаття 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб».

– Один з останніх кричущих випадків – Міністерство охорони здоров’я України з порушенням визначеної законом процедури видало наказ від 04 жовтня 2021 року № 2153 «Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2021 року за № 1306/36928, яким передбачено обов’язкову вакцинацію від COVID-19 для представників низки професій, –йдеться у зверненні депутатів Тернопільської обласної ради.

Практична реалізація цього наказу призведе до порушення права на добровільність профілактичного щеплення та права на працю працівників закладів освіти, наукових установ та органів виконавчої влади, наголосили у Тернопільській обласній раді.

– Запровадження обов’язкової вакцинації для окремих професій та обмежень прав, пов’язаних з відсутністю вакцинації, є проявом соціального тиску на працівників цих професій, призводить до зростання суспільної напруги та соціальних протиріч, породжує в суспільстві атмосферу нетерпимості, яка проявляється в погрозах, ненависті та цькуванні опонентів, приниженні гідності, пропаганді сегрегації, закликах до ще більшої дискримінації аж до припинення надання медичної допомоги тим, хто не вакцинувався. І це протистояння в суспільстві зростає, що у час війни є неприпустимо, бо становить загрозу національній безпеці і працює на користь московського агресора,– вважають депутати Тернопільської обласної ради.