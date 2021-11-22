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Президент Болгарии Румен Радев легко добился переизбрания во втором туре выборов, сообщает болгарский интернет-портал News.bg.

Опросы, проведенные на выходе с избирательных участков, показывают, что Радев получил от 64% до 68% голосов. Его соперник Анастас Герджиков получает чуть более 30%.

Как отмечают СМИ, победа Радева - хорошие новости для коалиции «Продолжаем перемены», которая ранее в ноябре победила на парламентских выборах и поддержала кандидатуру Радева, передает Интерфакс.

В ходе предвыборной кампании Герджиков, как отмечается в сообщениях, обвинял соперника в чрезмерных симпатиях к России. Однако, по словам аналитиков, Радев во время первого президентского срока показал, что такие обвинения голословны.
ForUm

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