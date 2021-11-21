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С момента, как Владимир Зеленский стал президентом Украины, прошла ровно половина срока, но глава государства решил не отчитываться перед украинцами о пройденном пути, а уехал на юбилей главы ОП. Как пишет Сегодня, об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

"Ровно два года и шесть месяцев назад, 20 мая 2019 года, Владимир Зеленский занял высший пост в государстве. Однако президент не записал видео об этом событии с каким-то рассказом о пройденном пути, не выступил с отчетом. Верховный главнокомандующий не прокомментировал выступление экс-начальника ГУР Минобороны Василия Бурбы", – написал он.

По словам Бутусова, свой "политический экватор" Зеленский проводит, по данным наших источников, в президентской резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области, где в кругу друзей скромно отмечает свой день рождения глава Офиса президента Андрей Ермак.

"День рождения Ермака – 21 ноября, Ермаку исполнится 50 лет, у него тоже экватор. Надеюсь, они вовремя вылетят в Киев, ведь в воскресенье День Достоинства и Свободы", – резюмировал он.
ForUm

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