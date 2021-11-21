Финансовая компания NovaPay блокирует клиентам "новой почты" денежные переводы. Один из клиентов пожаловался на то, что его деньги "зависли" на счете. Позже этот человек предоставил все документы, которые необходимы для разблокировки этих денег. Но даже при этом доступ к средствам ему до сих пор не вернули. В Интернете утверждают, этот случай далеко не единственный. Клиенты банков массово жалуются на подобные проблемы. Счета и переводы блокируют из-за финмониторинга.

Как пишет Апостроф, об этом рассказал на странице в Facebook юрист Андрей Боганча.

По его словам, один из его клиентов-предпринимателей 15 ноября потерял возможность получения денежных переводов через сервис "Новой почты" NovaPay.

"Блокировка прошла в рамках финансового мониторинга. В отделении "Новой почты" говорят, что нужно предоставить документы, подтверждающие предпринимательскую деятельность", – объяснил адвокат.

Как утверждает Андрей Боганча, его клиент предоставил все нужные документы в тот же день. 17 ноября ему ответили, что предоставленных документов недостаточно.

В ответ на это 18 ноября предприниматель повторно подал заявление ,предоставив дополнительные квитанции. При этом он попросил объяснить ему, что вызвало сомнения касательно его предпринимательской деятельности. Но ему никто так и не ответил.

Из-за этого, говорит Боганча, все это время, вплоть до сегодняшнего дня, бизнес предпринимателя простаивает и не может нормально работать и приносить прибыль. Средства заблокированы до сих пор. Тем временем представители "Новой почты" "обещают разобраться в ситуации".

Финансовый мониторинг – это один из методов противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, а в украинских реалиях – еще и уклонению от уплаты налогов. Граждане Украины уже длительное время сталкиваются с тем, что банки могут просто в любой момент заблокировать их средства, требуя предоставления документов, которые подтверждают источник этих средств.

Такая обязанность была возложена на финучреждения еще несколько лет назад. Однако система сырая и до сих пор работает некорректно. При этом подобные правила касаются не только банков, но и сервисов на подобии NovaPay.

Сейчас, по словам экспертов, не существует единого строгого правила, касающегося суммы или регулярности платежей, которые стоило бы считать подозрительными. У разных банков и категорий клиентов они отличаются.

Обязательная проверка должна осуществляться, если речь идет о суммах от 400 тысяч гривен. При этом многие банки верифицируют операции на сумму от 150 тыс. грн, но могут заблокировать любую сумму, если она покажется сомнительной.

Приостановка финансовой операции может иметь место, например, в следующих случаях:

Несоответствие доходов. Человек получает зарплату в 10-20 тыс. грн ежемесячно, а затем внезапно пробует внести на счет 200 тыс. грн.

Регулярные однотипные платежи. Например, человек ежедневно получает определенную сумму средств и обналичивает ее в банкомате. Или каждый день по нескольку раз получает переводы от различных физлиц. Такое поведение покажется банку очень похожим на предпринимательскую деятельность, которую нельзя вести при помощи частных счетов.