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Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил Святейшего Патриарха Кирилла с 75-летием.

Фото: atn.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, Предстоятель УПЦ отметил, что Патриарх с достоинством проходит все испытания, которые выпадают на его долю. 

«Стези Вашей жизни и служения не были простыми, но никакие скорби и испытания не отлучили Вашу Святыню от любви Божией и Вы сегодня, с достоинством стоя на высоком свещнике Патриаршего служения, благовествуете о Христе Воскресшем, свидетельствуя ближним и дальним о том, что Христос Спаситель – Бог крепок, Властитель, Начальник мира (Ис. 9:6)», – сказал Блаженнейший.

Митрополит Онуфрий пожелал Предстоятелю РПЦ, чтобы и дальнейшее Патриаршее служение было многолетним, мирным, радостным и благословенным.
ForUm

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