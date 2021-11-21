За повідомленням Моторного транспортного страхового бюро України, у країні для учасників дорожнього руху планується запустити сучасний цифровий сервіс із можливістю визначення страхового полісу. Ця ініціатива розроблена спільно МТСБУ та МВС.

Завдяки нововведенню стане можливим перевірка транспортних засобів на дорогах на наявність ОСАЦВ дистанційно, пише AVTOSOTA.

Як запевняє Сергій Гончаров, це впровадження інноваційних технологій зможе успішно бути корисним як учасникам дорожнього руху, так і контролюючим органам. Таким чином, власники автомобілів будуть застраховані від отримання підробленого полісу. Водночас, контролюючі органи матимуть можливість перевіряти транспортні засоби на наявність ОСАЦВ дистанційно, тобто без зупинки автомобіля під час руху.

Ці рішення, безсумнівно, принесуть свою користь, оскільки така проблема в країні дійсно існує, а за допомогою електронних сервісів її можна буде швидко вирішити.

Також повідомляється, що на даний час у додатку «Дія» вже є можливість для оформлення прав водія та свідоцтва про реєстрацію авто. До того ж права можна замовити в онлайн режимі.

Окрім цього, серед інших інновацій відзначається можливість замовлення та доставки додому індивідуальних/унікальних автомобільних номерів. Віддалено тепер можна оформити і сплату штрафу, що призвело до суттєвої користі, оскільки майже 80% оплати тепер проходить у найближчі кілька днів.

За статистикою, з початку поточного року електронні протоколи про страхування оформило вже 4600 осіб. Дана можливість впроваджена у 2018 році та підтверджує свою ефективність вже котрий рік.

Як ми вже повідомляли раніше, в Україні набудуть нових вимог до індивідуальних номерних знаків на автомобілі. Таким чином, планується виключити з індивідуальних автомобільних номерів наявність цифр, а залишити лише літери. Це рішення стало відомо 17 листопада цього року в ході засідання Кабінету міністрів.