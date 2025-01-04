Інформація про штрафи за відсутність «страховки» в автоматичному режимі не відповідає дійсності.

Поліція спростувала фейк про автоматичні штрафи за відсутність страховки.

Національна поліція України спростувала неправдиву інформацію, що поширюється в мережі, про нібито автоматичне нарахування штрафів водіям за відсутність полісу обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. У заяві підкреслено, що на сьогодні в Україні відсутня технічна можливість автоматичної фіксації такого порушення.

Мережею шириться інформація про нібито початок фіксації та штрафи на водіїв за відсутність «страховки» в автоматичному режимі.Ця інформація не відповідає дійсності і ось чому.

З початку року набув чинності новий закон про страхування, який передбачає перевірку наявності страхового полісу підрозділами Національної поліції, зокрема й із використанням камер автофіксації. Але є нюанси.

Наразі немає законодавчих підстав для застосування системи автофіксації щодо саме цього правопорушення.

Потрібні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють це питання, де потрібно передбачити можливість фіксації саме цього правопорушення.

Система автофіксації поки що технічно не адаптована для фіксації цього порушення.

Це питання буде опрацьовуватись як технічно, так і нормативно, і про початок фіксації такого виду правопорушення в автоматичному режимі ми повідомимо громадян заздалегідь, з офіційних джерел, як і раніше.