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Інформація про штрафи за відсутність «страховки» в автоматичному режимі не відповідає дійсності. 

Поліція спростувала фейк про автоматичні штрафи за відсутність страховки.

Національна поліція України спростувала неправдиву інформацію, що поширюється в мережі, про нібито автоматичне нарахування штрафів водіям за відсутність полісу обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. У заяві підкреслено, що на сьогодні в Україні відсутня технічна можливість автоматичної фіксації такого порушення.

Мережею шириться інформація про нібито початок фіксації та штрафи на водіїв за відсутність «страховки» в автоматичному режимі.Ця інформація не відповідає дійсності і ось чому.

З початку року набув чинності новий закон про страхування, який передбачає перевірку наявності страхового полісу підрозділами Національної поліції, зокрема й із використанням камер автофіксації. Але є нюанси.

  • Наразі немає законодавчих підстав для застосування системи автофіксації щодо саме цього правопорушення.

Потрібні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють це питання, де потрібно передбачити можливість фіксації саме цього правопорушення.

  • Система автофіксації поки що технічно не адаптована для фіксації цього порушення.

Це питання буде опрацьовуватись як технічно, так і нормативно, і про початок фіксації такого виду правопорушення в автоматичному режимі ми повідомимо громадян заздалегідь, з офіційних джерел, як і раніше.

  • Проте, дане порушення може фіксуватися під час зупинки транспортного засобу поліцейськими, як і раніше, тому поліс треба оформлювати, адже це не тільки вимога закону, а й ваша безпека.
ForUm

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