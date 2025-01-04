Інформація про штрафи за відсутність «страховки» в автоматичному режимі не відповідає дійсності.
Поліція спростувала фейк про автоматичні штрафи за відсутність страховки.
Національна поліція України спростувала неправдиву інформацію, що поширюється в мережі, про нібито автоматичне нарахування штрафів водіям за відсутність полісу обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. У заяві підкреслено, що на сьогодні в Україні відсутня технічна можливість автоматичної фіксації такого порушення.
Мережею шириться інформація про нібито початок фіксації та штрафи на водіїв за відсутність «страховки» в автоматичному режимі.Ця інформація не відповідає дійсності і ось чому.
З початку року набув чинності новий закон про страхування, який передбачає перевірку наявності страхового полісу підрозділами Національної поліції, зокрема й із використанням камер автофіксації. Але є нюанси.
- Наразі немає законодавчих підстав для застосування системи автофіксації щодо саме цього правопорушення.
Потрібні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють це питання, де потрібно передбачити можливість фіксації саме цього правопорушення.
- Система автофіксації поки що технічно не адаптована для фіксації цього порушення.
Це питання буде опрацьовуватись як технічно, так і нормативно, і про початок фіксації такого виду правопорушення в автоматичному режимі ми повідомимо громадян заздалегідь, з офіційних джерел, як і раніше.
- Проте, дане порушення може фіксуватися під час зупинки транспортного засобу поліцейськими, як і раніше, тому поліс треба оформлювати, адже це не тільки вимога закону, а й ваша безпека.
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