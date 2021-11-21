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Разведывательные службы США предупредили союзников в Европе, что они имеют все меньше времени, чтобы разработать меры противодействия России, которая, похоже, настроена на военное нападение на Украину.

Как пишет Слово и Дело, об этом сообщает издание Голос Америки со ссылкой на публикацию американской газеты The New York Times.

В материале газеты сказано, что западные чиновники уверены - Кремль уже точно знает, чего он хочет. И хотя Россия плохо понимает, что делать со всей массой войск, сосредоточенных около украинских границ, это сосредоточение на западе воспринято очень серьезно и США не уверены в том, что РФ блефует. Более того, разведки США и Британии уверены, что президент России Владимир Путин рассматривает вариант военного нападения на Украину с целью захватить больше ее территории, или дестабилизировать в ней ситуацию настолько, чтобы к власти пришло пророссийски настроенное правительство.

США предложили союзникам разработать план совместных действия на случай российского нападения на Украину. При этом США и союзники считают, «любой ответ на размещение войск Россией должен быть тщательно взвешен во избежание эскалации ситуации и создания дальнейшей угрозы для Украины».
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