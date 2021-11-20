Вопрос вступления Украины в НАТО пока не стоит на повестке дня, однако Украина должна и впредь выполнять все условия для этого. Об этом заявил глава Минобороны Алексей Резников в украинском посольстве в Вашингтоне, пишет Корреспондент.

"Принятие решения о вступлении Украины в НАТО может быть только при консенсусе стран Альянса. Это будет политическое решение. На сегодня принятие такого решения на повестке дня не стоит. Но это не значит, что мы должны забывать о предписаниях Конституции, что нашей целью является вступление в НАТО", - сказал Резников.

Он добавил, что, в первую очередь, вступление в НАТО для Украины не является лишь вопросом безопасности, но и развития демократии и экономики. Украина должна и дальше делать реформы, чтобы быть готовой к вступлению в любой момент.

"Не только ради безопасности. НАТО не является военным союзом, это вопросы развития демократии, экономики, гуманитарных вопросов. Поэтому наша задача делать реформы, делать домашнее задание, чтобы быть де-факто готовыми к вступлению в НАТО, а политическое решение рано или поздно будет принято", - резюмировал Резников.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украине от ЕС и НАТО нужна дорожная карта. Четкая дорожная карта от Евросоюза и НАТО необходима для того, чтобы Украина наконец-то стала равноправным членом блоков.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО, но "не завтра". Страны-участницы альянса должны больше делать для государств, желающих вступить в НАТО, подчеркнул Столтенберг.