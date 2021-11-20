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Число пострадавших в результате взрыва на военной базе "Комокс" в Канаде возросло до 22 человек. Ранее сообщалось, что травмы от взрыва получили всего десять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CTV News.ca.

Среди пострадавших в результате взрыва в здании казармы, где проводился ремонт, не только военные, но и мирные жители.

"Шестнадцать военнослужащих и шесть мирных жителей получили ранения", - сообщили в Министерстве национальной обороны Канады.

По словам полковника и командира крыла 19 Wing Comox Брина Эллиота, всех пострадавших выписали из больницы в пятницу, за исключением одного военнослужащего.

Хотя здание ремонтировалось, оно использовалось под жилые помещения. На момент время взрыва в здании проживало 59 человек, хотя не все находились в помещении.

Эллиот сообщил, что после взрыва на место прибыла городская поисково-спасательная группа из Эскимальта, которая прочесывала здание с помощью инфракрасных технологий.

"Они всю ночь искали, используя акустические и инфракрасные технологии, чтобы увидеть, есть ли там кто-нибудь", - сказал Эллиот.

Военная база заявляет, что взрыв не затронул ни один самолет и не повлиял на его действия в воздухе. Инцидент расследуется федеральными и провинциальными чиновниками, а также военными.

"Есть подозрение на утечку природного газа, но я не следователь", - сказал Эллиот.
ForUm

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