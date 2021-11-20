В Киеве с 22 ноября ученики снова отправятся за парты. Такое решение приняли на совещании в Постоянной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям КГГА, пишет Стена.

Возобновление обучения произойдет также для студентов и внешкольных учреждений. То есть заработают кружки, спортивные секции и так далее. Противоэпидемиологические требования продолжат свое действие, ведь Киев остается в "красной зоне".

Киевские власти приняли такое решение в связи с ощутимой динамикой снижения новых случаев коронавируса, и уменьшением загруженности коек с кислородом в больницах Киева.

В сообщении также сказано, что отопление во всех столичных школах подключено.

Стоит сказать, что 16 ноября МОН направило официальное обращение к руководителям местных органов образования с просьбой возобновить очное обучение.

По прогнозам главы МОН Сергея Шкарлета, с понедельника почти 11 тысяч школ вернутся к очному обучению. Остальные должны соблюсти правила по прививкам всех представителей образовательного процесса.

В целом, решение вернуть очное обучение стало возможным из-за вакцинации среди работников школ, которые показали отличный процент вакцинации.

По информации Сергея Шкарлета, 544 тысячи работников образовательной отрасли, то есть почти 84% от общего количества уже прошли полный курс вакцинации. Одной дозой привито 96,1% работников школ.

Отметим, очное образование возвращается в Киев и Киевскую область, Львов и область, Николаевская область, школы в Одесской, Ровенской, Ивано-Франковской, Житомирской, Харьковской и Черкасской области и в Черновцах.

В остальных областях обучение будет происходить частично онлайн, частично в школах.