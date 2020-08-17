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Управление государственной охраны Украины опровергло информацию о слежке за съемочной группой программы «Схемы: коррупция в деталях» во время работы над новым расследованием. Соответствующее заявление опубликовано на странице УГО в Facebook.

«Военнослужащие Управления государственной охраны Украины действуют исключительно в определенных действующим законодательством Украины пределах и не совершали никаких мер по якобы целенаправленному наблюдению за съемочной группой «Схем». Более того, мы полностью открыты для любых проверок по этим фактам», - заявили в ведомстве.

При этом в Управлении государственной охраны Украины глубоко обеспокоены ситуацией с пожаром автомобиля съемочной группы «Схем».

«Уверены, что в ближайшее время виновные будут найдены и наказаны в рамках действующего законодательства Украины», - резюмировали в пресс-службе.

Напомним, в ночь на 17 августа неизвестные возле дома водителя съемочной группы подожгли авто программы «Схемы».

Журналист программы Михаил Ткач заявил, что за этим авто вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО. 

Полиция квалифицировала поджог авто сотрудника СМИ как умышленное уничтожение или повреждение имущества.

 
ForUm

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