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Правительство учтет предложения по направлениям использования 1 тысячи грн за вакцинацию, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время «Часа вопросов к Правительству» в Верховной Раде 19 ноября.

«Программа, прежде всего, поддержит бизнес. А люди получат возможность воспользоваться 1 тысячей гривен через Дию, чтобы получить дополнительные услуги. Важно, что эти средства не будут облагаться налогом и не будут учитываться при расчете субсидии», — сказал Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что сейчас прорабатывается возможность пользования этими средствами определенных категорий граждан, в частности пенсионеров или жителей сел.

«На момент запуска программы эти детали также будут озвучены и представлены обществу. Мы учтем конкретные предложения народных депутатов и граждан Украины», – отметил Шмыгаль.

Как сообщал ForUm, 15 ноября президент Владимир Зеленский пообещал всем украинцам, получившим две вакцины от коронавируса, по одной тысяче гривен.

«Каждый, получивший две вакцины, сможет получить 1 тыс. грн. Быстро и удобно – то есть через приложение «Дия». За эти деньги можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны», - сказал Зеленский.

По словам президента, программа стартует 19 декабря. До конца года на нее будет выделено около 3 млрд грн, столько же - в начале 2022 года.
ForUm

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