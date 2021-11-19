Комитет избирателей проанализировал выполнение обещаний, озвученных президентом Украины Зеленским во время инаугурационной речи в Верховной Раде 2,5 года назад.

В своей речи президент анонсировал ряд шагов в сфере внешней и внутренней политики, в частности, озвучил приоритеты обеспечения в Украине стабильного перемирия, создания условий для реинтеграции оккупированных территорий, возвращения пленных, развития инфраструктуры, повышения благосостояния населения и т.д.

По оценке КИУ, большинство обещаний не было реализовано. В частности, не удалось выполнить заявления по установлению в Украине действенного перемирия и решению социальных вопросов. Более того, Зеленский попал в т.н. оффшорный скандал и отметился назначением на должности друзей и знакомых, что критиковал в своей речи. Частично выполнены заявления Зеленского о возвращении украинских пленных, создании условий для реинтеграции жителей оккупированных территорий и развития инфраструктуры.

Ниже представлен анализ заявлений Зеленского из выступления в Верховной Раде 20 мая 2019 года.

1. «Наша первая задача – прекращение огня на Донбассе».

Не исполнено.

Режим прекращения огня действовал несколько месяцев с июля 2020 г. Однако, начиная с 2021 г., режим тишины был сорван, что публично признали представители украинской власти. В феврале было зафиксировано 180 нарушений режима тишины, что явилось самым высоким показателем с начала перемирия. Всего за год действия режима тишины в зоне ООС погибли 45 украинских военных, 163 получили ранения. В августе 2021 г. Зеленский заявил, что соблюдение тишины все еще остается первым шагом для конструктивных переговоров.

2. «И я уверен, что прекрасным первым шагом для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных». Выполнено частично.

После проведения встречи в нормандском формате в декабре 2019 г. власти удалось провести обмен пленными. В Украину вернулись 76 граждан, в апреле 2020 года удалось вернуть еще 20 граждан. Однако с тех пор сдвигов в вопросе обмена пленными фактически не произошло. В феврале 2021 г. уполномоченная ВР по правам человека Л. Денисова заявила, что какие-либо переговоры по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и Россией практически заморожены. По ее словам, в списках на обмен – 285 украинцев, которые содержатся в ОРДЛО.

3. «И Крым, и Донбасс – это наша украинская земля. Где мы потеряли самое главное? Это люди. И сегодня мы должны возвращать их сознание. Вот что мы потеряли. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами».

Выполнено частично.

В целях противодействия российской дезинформации 1 марта 2020 г. начал работу телеканал «Дом».

4. «Безусловно, кроме войны есть еще много бед, которые делают украинцев несчастливыми. Это шокирующие тарифы, унизительные зарплаты и пенсии, болезненные цены, несуществующие рабочие места. Это медицина, об улучшении которой говорят в большинстве своем те, кто никогда не лежал с ребенком в обычной больнице»

Не исполнено.

Зеленскому за 2,5 года не удалось принципиально изменить экономическую ситуацию в государстве и решить ключевые социальные вопросы. По данным Госстата, за последний год тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли на 35%. Существенно подорожали продукты (масло за год подорожало на 60%, сахар вырос в цене в полтора раза, яйца подорожали на треть). Из-за подорожания топлива выросли цены на проезд.

5. «…это мифические украинские дороги, которые строятся и ремонтируются только в чьем-то бурном воображении»

Выполнено частично.

Зеленский инициировал программу по модернизации украинских дорог. В рамках «Большого строительства» в 2021 г. был запланирован ремонт и строительство 6500 км дорог.

6. «Мы построим страну других возможностей. Где все равны перед законом, где есть честные и прозрачные правила игры. Одни для всех. А для этого к власти должны прийти люди, которые будут служить народу. И я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений»

Не выполнено.

По данным Комитета избирателей после прихода Зеленского к власти на государственных должностях оказались более 30 человек, ранее работавших в структурах «Студии Квартал 95», ее дочерних организациях, оказывавших услуги компании, сотрудничавших с Зеленским на профессиональной основе, были знакомыми, друзьями, родственниками Зеленского или его окружения.

7. «Представьте себе громкие заголовки: «Президент не платит налогов», «Президент под хмельком промчался на красный свет», «Президент потихоньку ворует, потому что «все же так делают». Вы согласны, что это позор?

Не исполнено.

В октябре 2021 г. Зеленский оказался в центре оффшорного скандала. По данным журналистов «Слидство.Инфо», оффшорные компании Зеленского и его окружение с 2012 г. получили 40 млн долл. от оффшорных компаний Коломойского. Перевод средств проходил через Приватбанк, его кипрский филиал. По данным журналистов, Зеленский получал дивиденды от одной из оффшорных фирм уже после того, как формально продал свою долю в ней.