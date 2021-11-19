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Президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты об упрощении предоставления информации для целей финансового мониторинга», упрощающий передачу в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц – предпринимателей информации о конечных бенефициарных владельцах.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП, документ предусматривает возможность быстрой и удобной подачи информации представителями бизнеса и другими юридическими лицами для финансового мониторинга с целью противодействия легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем.

«Я не позволю уничтожить необходимый стране инструмент для противодействия отмыванию преступных средств и обеспечению прозрачности. Украина стала первой страной в мире, которая начала публично отображать информацию о конечных бенефициарах юридических лиц, дав пример другим. Процесс представления информации о бенефициарных владельцах в этом году был организован ненадлежащим образом. Именно поэтому я инициирую возможность предоставления необходимой информации в электронном виде без очередей и добавления ненужных бумажных документов. Вместо этого можно будет сделать несколько кликов в приложении «Дия». Комфортные условия для бизнеса, прозрачность и доступ к информации – среди приоритетов моей работы», – заявил Зеленский.

Предусматривается возможность автоматической сверки представленной компаниями информации с данными государственных реестров, что заменит долгосрочную сверку бумажных документов с электронными реестрами в ручном режиме и значительно ускорит процесс регистрации.

Законопроект также предусматривает подготовку и утверждение ответственным органом власти детальной методологии определения конечного бенефициара для юридических лиц и проведение разъяснительной работы по этому поводу. Предложено, чтобы юридические лица имели не менее шести месяцев для подачи информации с момента утверждения такой методологии, а те, кто уже предоставил информацию, получили возможность ее уточнить.

Обновленные процедуры подачи информации о конечном бенефициарном владельце были введены Украиной после принятия Верховной Радой в декабре 2019 года новой редакции закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения. Государство собирает и отображает в реестре информацию о конечных бенефициарах юридических лиц. Эта информация необходима для анализа и восстановления эффективной системы противодействия отмыванию средств, полученных преступным путем, недопущения использования средств для финансирования терроризма и других тяжких преступлений.

Эти нововведения приняты во исполнение норм Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, а также с целью имплементации в законодательство Украины стандартов Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) и согласованию национального законодательства с законодательством ЕС.

Инициированный президентом проект закона предусматривает воплощение всех международных обязательств Украины и одновременно максимальное упрощение для украинских компаний подачи информации и ее дальнейшей обработки.
ForUm

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