Сотни иракских мигрантов из числа прибывших ранее в Беларусь с намерением попасть в ЕС 18 ноября были зарегистрированы на рейс обратно на родину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел Ирака.

Как отметили в ведомстве, мигранты, преимущественно иракские курды, сели в самолет, вылетающий в Эрбиль – столицу иракского Курдистана. Позже тот же лайнер направится из Эрбиля в Багдад, передает Радио Свобода.

По информации оппозиционного белорусского сайта «Хартия 97», 18 ноября эвакуационным рейсом в Ирак было репатриировано 430 мигрантов. Также сотрудники консульства продолжают оформление еще 50 человек. Данные приводятся со ссылкой на официального представителя иракского МИДа Ахмеда аль-Саххафа.

Иракцы составляют значительную часть из около 4 тысяч мигрантов, которые остаются в лагерях беженцев вдоль западной границы Беларуси. Эти люди пытаются попасть на территорию Литвы, Латвии и Польши. Ситуация резко обострилась 8 ноября. С начала прошлой недели мигранты, уничтожая заграждения, совершили несколько попыток штурма.