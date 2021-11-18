19 ноября в Украине ожидается дождь и мокрый снег в Сумской, местами в Черниговской, Киевской, Полтавской, Харьковской областях и в Карпатах, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Дождь придет в южную часть Украины во второй половине дня или вечером.

В Донецкой и Луганской областях - без существенных осадков.

Ветер на Западе и Севере Украины завтра усилится.

Температура воздуха после холодной ночи днем ​​немного повысится, предполагается +2+8 градусов.

20 ноября потеплеет еще на несколько градусов.

В Киеве завтра пройдут дожди.

В ближайшую ночь морозы, к счастью, подвянут, температура воздуха будет колебаться около нуля, завтра днем ​​ожидается до +5 градусов.

20-21 ноября станет еще теплее на пару градусов, однако атмосфера будет неустойчивой, воздух влажный, с осадками, ветер - порывистым.

С понедельника-вторника снова похолодает, а ближе к следующим выходным – снова потеплеет.