19 ноября в Украине ожидается дождь и мокрый снег в Сумской, местами в Черниговской, Киевской, Полтавской, Харьковской областях и в Карпатах, сообщила синоптик Наталья Диденко.
Дождь придет в южную часть Украины во второй половине дня или вечером.
В Донецкой и Луганской областях - без существенных осадков.
Ветер на Западе и Севере Украины завтра усилится.
Температура воздуха после холодной ночи днем немного повысится, предполагается +2+8 градусов.
20 ноября потеплеет еще на несколько градусов.
В Киеве завтра пройдут дожди.
В ближайшую ночь морозы, к счастью, подвянут, температура воздуха будет колебаться около нуля, завтра днем ожидается до +5 градусов.
20-21 ноября станет еще теплее на пару градусов, однако атмосфера будет неустойчивой, воздух влажный, с осадками, ветер - порывистым.
С понедельника-вторника снова похолодает, а ближе к следующим выходным – снова потеплеет.
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