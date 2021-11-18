Верховная Рада Украины усовершенствовала порядок использования и применения мер принуждения, боевой техники и вооружения личным составом Государственной пограничной службы.

Соответствующие изменения в закон о Госпогранслужбе (законопроект № 5232 во втором чтении) на пленарном заседании в четверг поддержал 271 депутат, сообщила пресс-служба парламента.

Законопроект разрешает использовать огнестрельное оружие, в частности, для отражения нападения на военнослужащего или работника Госпогранслужбы в случае угрозы их жизни или здоровью, защиты людей от нападения, освобождения заложников или незаконно лишенных свободы лиц. Также оружие можно применять для отражения нападения на охраняемые объекты и для задержания пытающегося сбежать лица, совершившего тяжкое преступление.

Кроме того, пограничники смогут использовать огнестрельное оружие для остановки транспортного средства, если водитель своими действиями создает угрозу жизни или здоровью человека. Разрешается принудительное прекращение полета беспилотников, летающих в пределах пограничной полосы, над или вблизи кораблей, катеров и судов обеспечения Госпогранслужбы. Кроме этого, позволяется применить оружие, чтобы не допустить попытки насильственного завладения оружием, боевой и другой техникой и предотвратить угон воздушного судна.

Пограничники смогут использовать гранаты, боеприпасы и малогабаритные взрывные устройства для принудительного открытия помещений или устранения препятствий для задержания лица, не выполняющего законных требований военнослужащего, освобождения заложника.

Законопроект позволяет им использовать наручники, шлемы, сетки для связывания, резиновые и пластиковые дубинки, средства, снаряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия, средства принудительной остановки транспортного средства.

Документ также предоставляет пограничникам право осуществлять визуальный осмотр лиц, вещей, транспортных средств и личный осмотр задержанных, осматривать и, в случае необходимости, изымать вещи, которые могут быть вещественными доказательствами или причинить вред жизни или здоровью людей.

Пограничники также смогут для защиты и охраны госграницы использовать и применять средства визуального и технического наблюдения и фиксации, технические средства пограничного контроля, светотехнические и сигнализационные средства, инженерные боеприпасы, постройки и заграждения. Пограничникам разрешено разблокировать или прекращать противоправные действия при блокировании пунктов пропуска (пунктов контроля) через государственную границу, контрольных пунктов въезда-выезда, военных городков, подразделений и органов управления Госпогранслужбы.

Как отметил инициатор законопроекта народный депутат Юрий Здебский, ранее пограничники использовали все силы и средства подзаконными актами, приказами МВД и т.п. Теперь их деятельность будет предусмотрена законодательно.