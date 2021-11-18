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Группа украинских туристов, которые не могли покинуть территорию Турции из-за смерти одного из участников 17 октября на территории провинции Мугла, сегодня  вернутся в Украину.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.

«По результатам работы, проведенной дипломатическими учреждениями Украины в Турции с компетентными органами, в частности с прокуратурой города Фетхие и турецкой судмедэкспертизой, удалось ускорить досудебное расследование дела и обеспечить скорый и безопасный возврат граждан в Украину», - сказал Кулеба.

Украинцы возвращаются 18 ноября двумя группами в Запорожье и Киев.

«Консульские должностные лица Украины в Турции продолжат контролировать уголовное дело по поводу смерти нашего гражданина. Украина никогда не бросает своих в беде. Это незыблемый принцип», - добавил Кулеба.

Одна из туристов Ирина Громыко также сообщила, что запрет на выезд из Турции для них снят.

Ранее Громыко сообщила, что группа людей из Киева, Ривного и Запорожья прибыла в Турцию 15 октября и отправилась в поход по Ликийской тропе. 17 октября один из участников группы совершил самоубийство.

По ее словам, участникам туристической группы запретили выезжать из Турции до завершения судебно-медицинской экспертизы. Умершего уже похоронили в Украине 22 октября.
ForUm

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