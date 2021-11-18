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За сутки 17 ноября в Украине зафиксирован 20 591 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 3 907 человек;
  • летальных исходов – 752;
  • выздоровели – 19 633 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 284 008 человек;
  • выздоровели – 2 704 217 человека;
  • летальных исходов – 79 506;
  • проведено ПЦР-тестирование – 15 348 780.

С начала вакцинальной кампании привито 12 554 335 человек, из них получили одну дозу – 12 554 333 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 257 319 человек. В общей сложности проведено 21 811 652 прививок.

88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.
ForUm

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