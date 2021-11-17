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Власти Беларуси перекрыли «для ремонта» одну ветку нефтепровода «Дружба», которая осуществляла транзит нефти в Польшу.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reform.by.

«Со вчерашнего дня «Гомельтранснефть» начал внеплановый ремонт на одной из веток магистрального нефтепровода «Дружба», ограничив прокачку в направлении Адамовой Заставы (Польша) ориентировочно на трое суток, при этом плановое задание месяца не пересматривается», — сказал официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» – магистральный нефтепровод, который осуществляет перекачку нефти, поступающей из российской части нефтепровода «Дружба» в направлении стран Западной и Восточной Европы.

Лукашенко в четверг заявил, что может перекрыть газопровод «Ямал-Европа» в случае если Европа решит закрыть границу.

Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась в минувший понедельник. Утром 8 ноября начали появляться видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе. К вечеру мигранты обустроили лагерь рядом с границей.

В настоящее время непосредственно на границе находятся 3-4 тысячи мигрантов, всего в Беларуси - до 20 тысяч.

Польша планирует построить к середине 2022 года на линии границы с РБ заграждение высотой более 5 метров.
ForUm

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