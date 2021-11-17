Ученые Института молекулярной биологии и генетики НАНУ обнаружили на территории Украины 11 вариантов штамма «Дельта» вируса SARS-CoV-2.

Исследование было проведено по заказу СНБО, сообщается на странице учреждения.

«Проведенные учеными ИМБГ последние исследования образцов, взятых у больных коронавирусом из разных регионов, дают основания утверждать: в Украине полностью царит дельта-штамм вируса SARS-CoV-2», - говорится в сообщении.

Почти у 60% образцов – «материнский» вариант «Дельты» B.1.617.2, так называемый индийский. В то же время ученые обнаружили еще 10 других вариантов штамма «Дельта», которые происходят из США, из Великобритании и других стран Европы, а также из Африки.

Так, в октябре ученые ИМБГ исследовали 75 образцов, собранных Центром общественного здоровья Минздрава в конце сентября (из Черкасской области – 5 образцов; Черновицкой – 1; Ивано-Франковской – 13; Киевской –1; Львовской – 7; Полтавской – 9; Ривненской – 6; Тернопольской – 4; Запорожской – 2, г. Северодонецка, Луганщина – 27). Исследование проведено по заказу Совета национальной безопасности и обороны.

В июне-августе 2021 г. штамм «Дельта» был обнаружен только в половине исследуемых образцов, остальные – штамм «Альфа», т.н. британский, начавший широко распространяться в начале 2021 года.

«Мутированные варианты штамма «Дельта» отличаются критическими изменениями в участках вируса, отвечающими за скорость размножения вируса в клетке и реактивность иммунной системы человека. То есть они быстрее распространяются. Существующие вакцины действенны против этих штаммов», - заявил руководитель проекта, директор Института молекулярной биологии и генетики, академик Михаил Тукало, призвав всех «как можно скорее вакцинироваться».

Ученые Института молекулярной биологии и генетики единственные в Украине изучают мутации коронавируса с помощью метода секвенирования нового поколения. Это стало возможным благодаря гранту от Национального фонда исследований и реагентам, закупленным Всемирной организацией здравоохранения.

В целом с февраля 2021 года ученые ИМБГ проанализировали 159 образцов вируса SARS-CoV-2, взятых у больных от 13 до 85 лет. Почти все пациенты (95,6%) были госпитализированы со средней и тяжелой формой COVID-19.

Геномные последовательности образцов SARS-CoV-2, которые имели лучшее качество в соответствии с международными стандартами (138 образцов), после биоинформатичной обработки добавлены в международную базу данных GISAID.