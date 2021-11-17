За десять месяцев 2021 года в Реестр коррупционеров внесено 5660 записей в отношении лиц, привлеченных к ответственности за коррупционные правонарушения (1150 уголовной и 4510 административной ответственности).
Чаще всего к ответственности за коррупционные правонарушения привлекали депутатов местного совета – 2291, сообщила пресс-служба НАПК.
Среди других лиц, о которых были внесены данные в Реестр:
- работники Национальной полиции или полицейские - 252;
- государственные служащие - 240;
- должностные лица органов местного самоуправления - 200;
- народные депутаты Украины - 3.
Наиболее распространены коррупционные правонарушения
Среди наиболее распространенных нарушений по коррупционным статьям Уголовного кодекса Украины за 10 месяцев 2021:
- принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды - 138;
- злоупотребление влиянием - 109;
- присвоение, растрата имущества или завладение им - 58;
- подкуп работника предприятия, учреждения или организации - 24;
- злоупотребление властью или служебным положением – 17.
По коррупционным статьям Кодекса об административных правонарушениях:
- несвоевременная подача деклараций за прошлый год — 4 277;
- нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов - 219.
- В целом по состоянию на 31.10.2021 в Реестре коррупционеров учтено около 40 тыс. записей.
Реестр коррупционеров может помочь во время проверки:
лиц, претендующих на должности публичной службы;
юридических лиц, к которым применены меры по коррупционным правонарушениям;
Кроме того, Реестр может помочь определить сферы государственной политики и должности с наибольшими коррупционными рисками.
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