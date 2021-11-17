также в разделеОбщество
В Минздраве пояснили, кого тестируют на COVID-19 бесплатно
Бригаду быстрого реагирования Нацгвардии перебросили на западную границу 23
Львовский «антивакцинатор» Стахив не явился в суд, потому что якобы в больнице 16
На Херсонщине рэкетиры требовали от фермера 1,2 млн «откупа» 18
Пограничники задержали боевика «ЛНР», скрывавшегося на подконтрольной территории 14
Московскую блогерку не пустили в Украину 21
Дела Майдана: ГБР завершило досудебное расследование по Януковичу и 9 чиновникам 14
Директора лесхоза задержали при попытке подкупа следователя ГБР 9
Застреливший коллегу полицейский пытался сбежать в Россию 37
Заблудился: В Донецкой области на позициях ВСУ задержали боевика 28
Более 600 тысяч украинцев не пришли за второй дозой COVID-вакцины 17
36% украинцев не готовы вакцинироваться от COVID-19 14
«Связали скотчем и заклеили рот»: Полиция расследует инцидент в садике на Полтавщине 37
Глава МВД лишил Киву наградного оружия 26
16 ноября. Картина дня 21
Дело о захвате земли на побережье Черного моря направлено в суд 36
В Минздраве сообщили, когда ожидать выхода регионов из «красной» зоны 45
СБУ разоблачила хищение средств на закупках аппаратов ИВЛ 22

За десять месяцев 2021 года в Реестр коррупционеров внесено 5660 записей в отношении лиц, привлеченных к ответственности за коррупционные правонарушения (1150 уголовной и 4510 административной ответственности).

Чаще всего к ответственности за коррупционные правонарушения привлекали депутатов местного совета – 2291, сообщила пресс-служба НАПК.

Среди других лиц, о которых были внесены данные в Реестр:

  • работники Национальной полиции или полицейские - 252;
  • государственные служащие - 240;
  • должностные лица органов местного самоуправления - 200;
  • народные депутаты Украины - 3.

Наиболее распространены коррупционные правонарушения

Среди наиболее распространенных нарушений по коррупционным статьям Уголовного кодекса Украины за 10 месяцев 2021:

  • принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды - 138;
  • злоупотребление влиянием - 109;
  • присвоение, растрата имущества или завладение им - 58;
  • подкуп работника предприятия, учреждения или организации - 24;
  • злоупотребление властью или служебным положением – 17.

По коррупционным статьям Кодекса об административных правонарушениях:

  • несвоевременная подача деклараций за прошлый год — 4 277;
  • нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов - 219.
  • В целом по состоянию на 31.10.2021 в Реестре коррупционеров учтено около 40 тыс. записей.

Реестр коррупционеров может помочь во время проверки:

лиц, претендующих на должности публичной службы;

юридических лиц, к которым применены меры по коррупционным правонарушениям;

Кроме того, Реестр может помочь определить сферы государственной политики и должности с наибольшими коррупционными рисками.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги