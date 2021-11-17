За десять месяцев 2021 года в Реестр коррупционеров внесено 5660 записей в отношении лиц, привлеченных к ответственности за коррупционные правонарушения (1150 уголовной и 4510 административной ответственности).

Чаще всего к ответственности за коррупционные правонарушения привлекали депутатов местного совета – 2291, сообщила пресс-служба НАПК.

Среди других лиц, о которых были внесены данные в Реестр:

работники Национальной полиции или полицейские - 252;

государственные служащие - 240;

должностные лица органов местного самоуправления - 200;

народные депутаты Украины - 3.

Наиболее распространены коррупционные правонарушения

Среди наиболее распространенных нарушений по коррупционным статьям Уголовного кодекса Украины за 10 месяцев 2021:

принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды - 138;

злоупотребление влиянием - 109;

присвоение, растрата имущества или завладение им - 58;

подкуп работника предприятия, учреждения или организации - 24;

злоупотребление властью или служебным положением – 17.

По коррупционным статьям Кодекса об административных правонарушениях:

несвоевременная подача деклараций за прошлый год — 4 277;

нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов - 219.

В целом по состоянию на 31.10.2021 в Реестре коррупционеров учтено около 40 тыс. записей.

Реестр коррупционеров может помочь во время проверки:

лиц, претендующих на должности публичной службы;

юридических лиц, к которым применены меры по коррупционным правонарушениям;

Кроме того, Реестр может помочь определить сферы государственной политики и должности с наибольшими коррупционными рисками.