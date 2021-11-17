В четверг, 18 ноября, к Украине приблизится атмосферный фронт с запада, который принесет в западные и северные области осадки в виде дождя и местами мокрого снега, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Восток, центральная часть и Юг завтра еще будут без осадков.

Температура воздуха в ближайшую ночь будет низкой, -3-11 градусов. Минувшей ночью даже в Киевской области наблюдалось 11 градусов мороза.

Сегодня днем ​​в Украине ожидается +2+8 градусов.

В Киеве в четверг вырастет облачность, вечером пройдет дождь, на севере Киевщины возможен мокрый снег. Ночью около -5, завтра днем ​​+3 градуса.

19-20 ноября погода в Украине будет преимущественно некомфортной, такой, как мы и представляем ноябрь - осадки и холодный порывистый ветер.

Ожидается преимущественно дождь, потому что немного потеплеет, только на крайнем севере и в Карпатах – местами с мокрым снегом.