В четверг, 18 ноября, к Украине приблизится атмосферный фронт с запада, который принесет в западные и северные области осадки в виде дождя и местами мокрого снега, сообщила синоптик Наталья Диденко.
Восток, центральная часть и Юг завтра еще будут без осадков.
Температура воздуха в ближайшую ночь будет низкой, -3-11 градусов. Минувшей ночью даже в Киевской области наблюдалось 11 градусов мороза.
Сегодня днем в Украине ожидается +2+8 градусов.
В Киеве в четверг вырастет облачность, вечером пройдет дождь, на севере Киевщины возможен мокрый снег. Ночью около -5, завтра днем +3 градуса.
19-20 ноября погода в Украине будет преимущественно некомфортной, такой, как мы и представляем ноябрь - осадки и холодный порывистый ветер.
Ожидается преимущественно дождь, потому что немного потеплеет, только на крайнем севере и в Карпатах – местами с мокрым снегом.
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