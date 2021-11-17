Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подписал приказ, которым лишил права народного депутата партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илью Киву на наградное оружие, выданное в 2015 году.

«Сегодня подписал приказ, которым лишил права народного депутата Илью Киву на наградное оружие, которое ему было выдано в 2015 году. Основание – его недостойное поведение и действия, которые дискредитируют сам факт его награждения от имени Украинского государства. Перед законом все равны. Народные депутаты – не исключение», - сказал министр в обращении.

Он подчеркнул, что также лишит права на наградное оружие и других лиц, если они будут нарушать закон, использовать оружие для провокационных действий или разжигать ненависть в обществе.

До конца года в Украине заработает электронный реестр оружия, и процесс оформления оружия будет упрощен, подчеркнул Монастырский.

Как сообщал ForUm, утром 16 ноября к народному депутату партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илье Киве пришли с обысками в рамках расследования уголовного производства о незаконном обращении с оружием.

Производство открыли после публикации Кивой видео, на котором он стреляет из автомата в воздух в публичном месте.