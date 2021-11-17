также в разделеОбщество
«Связали скотчем и заклеили рот»: Полиция расследует инцидент в садике на Полтавщине
16 ноября. Картина дня 18
Дело о захвате земли на побережье Черного моря направлено в суд 27
В Минздраве сообщили, когда ожидать выхода регионов из «красной» зоны 39
СБУ разоблачила хищение средств на закупках аппаратов ИВЛ 21
«Тысячу Зеленского» получат все украинцы – вакцинированные до декабря и после 42
В Минздраве рассказали об итогах проекта по вакцинации от гриппа в аптеках 11
Минобразования рекомендует вернуть учеников в школы 25
СБУ: Под «антивакцинаторскими» лозунгами пытались захватить власть в Украине 54
Получить «тысячу Зеленского» смогут вакцинированные с декабря украинцы 35
«Заместителю мэра» оккупированного Донецка грозит 10 лет тюрьмы 24
«Л/ДНР» заявили 100 человек на обмен, из них в украинских тюрьмах – только 15 53
Денисову не пустили к Саакашвили 18
У Кивы утром провели обыски 32
15 ноября. Картина дня 17
Украине обещают 11-градусные морозы 62
Венедиктова ответила на обвинения в давлении на Кyiv Post 29
ВСК назвала главную причину Иловайской трагедии 116

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подписал приказ, которым лишил права народного депутата партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илью Киву на наградное оружие, выданное в 2015 году.

«Сегодня подписал приказ, которым лишил права народного депутата Илью Киву на наградное оружие, которое ему было выдано в 2015 году. Основание – его недостойное поведение и действия, которые дискредитируют сам факт его награждения от имени Украинского государства. Перед законом все равны. Народные депутаты – не исключение», - сказал министр в обращении.

Он подчеркнул, что также лишит права на наградное оружие и других лиц, если они будут нарушать закон, использовать оружие для провокационных действий или разжигать ненависть в обществе.

До конца года в Украине заработает электронный реестр оружия, и процесс оформления оружия будет упрощен, подчеркнул Монастырский.

Как сообщал ForUm, утром 16 ноября к народному депутату партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илье Киве пришли с обысками в рамках расследования уголовного производства о незаконном обращении с оружием.

Производство открыли после публикации Кивой видео, на котором он стреляет из автомата в воздух в публичном месте.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги