Генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает преждевременным квалифицировать действия народного депутата Ильи Кивы (фракция ОПЗЖ), который разместил в своем телеграм-канале видео с выстрелами из автоматического оружия, но информация о данном факте оформлена в уголовное производство.

Журналистам во вторник в Киеве, отвечая на вопрос о том, есть ли уголовное производство, касающееся видео с выстрелами Кивы, она сказала: «У нас есть дела, и в отношении этого лица их достаточно большое количество… Я не могу по каждому внесению в ЕРДР выходить и что-то комментировать. Чтобы привлекать, у нас должны быть хотя бы экспертизы. Без экспертиз не о чем говорить», - приводит слова генпрокурора Интерфакс-Украина.

Уточняя, открыто ли дело именно по факту стрельбы, Венедиктова сказала: «Есть».

Говоря о конкретной правовой оценке действий депутата, генпрокурор пояснила: «Если мы дойдем до специального субъекта – народного депутата, я буду подписывать подозрение. И именно тогда я могу сказать, с какой квалификацией подозрение подписано и если квалификация меняется, то почему».

«На этот момент преждевременный вопрос», - подытожила генпрокурор, напомнив, что у прокуратуры нет функции следствия.