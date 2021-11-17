В Украине доступны два типа тестирования на COVID-19:

методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест);

экспресс-тест на антиген.

Оба вида тестирования позволяют выявить активную инфекцию, пояснили в Минздраве.

Дя проведения ПЦР-теста берут мазок из носоглотки и ротоглотки. Указанный вид тестирования применяют в начале заболевания, наибольшая чувствительность между 7 и 14 днями после инфицирования. Обычно результат можно получить через сутки после забора материала. Тестирование методом ПЦР является наиболее точным методом диагностики COVID-19.

Для экспресс-теста на антиген также берут мазок из носоглотки или ротоглотки. Эффективнее всего такие тесты использовать на начальных стадиях заболевания. Результаты исследования можно получить уже через 15 минут.

Важно понимать, что ни ПЦР-тест, ни экспресс-тест на антиген не определяют наличие антител к COVID-19 в организме, поэтому его не следует путать с тестом методом ИФА.

Тест методом иммуноферментного анализа (ИФА) помогает определить признаки постинфекции на основе исследования венозной крови. Таким образом, ИФА-тест выявляет иммунную реакцию на вирус – то есть уровень антител. Метод ИФА тестирования определяет иммуноглобулины двух типов: IgM и IgG. Первые указывают на острую фазу заболевания, вторые – на то, что человек переболел и уже имеет антитела к коронавирусной болезни.

В Минздраве обратили внимание, что наличие антител к коронавирусу, вызываемому COVID-19, указывает, что человек ранее контактировал с вирусом, но не является признаком болезни. Выявление антител не гарантирует наличия иммунитета ко всем штаммам вируса SARS-CoV-2 и не является основанием для отказа от вакцинации. На сегодняшний день неизвестно, каким должен быть уровень антител для защиты и как долго они сохраняются.

В то же время основанием для установления диагноза COVID-19 остается только результат ПЦР-тестирования.

Важно, что ни один из тестов не обязателен перед проведением вакцинации. В первую очередь, речь идет о тесте на определение антител. Никакие исследования не определяют, сколько именно человек должен иметь антител, чтобы повторно не заболеть COVID-19 и не быть госпитализированным. Тест на наличие антител может лишь показать их наличие или отсутствие, но он никоим образом не ответит на вопрос, заболеет ли человек снова или как именно перенесет коронавирусную болезнь.

Сейчас в продаже есть экспресс-тесты на COVID-19, которые можно сделать дома. Они также определяют антиген вируса COVID-19 в образце мазка из носоглотки. Однако такие тесты не являются валидными для доступа, например, в общественные места или поездки в общественном транспорте. Причин этому несколько. Основные – отсутствие уверенности в правильности проведения тестирования и соответственно его результата, невозможность проверить, чьи образцы использоваться для проведения тестирования в домашних условиях.

Напомним, что бесплатному тестированию на COVID-19 подлежат не только пациенты, у которых есть подозрение на коронавирусную болезнь.

Утвержденные МОЗ стандарты указывают, что ПЦР-тестирование на COVID-19 врач обязательно должен назначать:

лицам с подозрением на COVID-19;

лицам с признаками других ОРВИ;

лицам с признаками вирусной пневмонии;

пациентам с внегоспитальной пневмонией;

контактным лицам при появлении симптомов, не исключающих COVID-19.

Первым трем категориям ПЦР назначают при условии, что им не проводился быстрый скрининговый тест на определение антигена SARS-CoV-2.

Направление на бесплатное тестирование обязан предоставить семейный врач.