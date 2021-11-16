Прокуроры Офиса генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины по фактам мошеннического завладения земельными участками в Херсонской области, а также легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209) УК Украины).

Как сообщила пресс-служба ОГП, житель города Голая Пристань Херсонской области организовал завладение земельными участками на побережье Черного моря. Общая площадь этих земель рекреационного назначения составляет 4,2 га, а стоимость – более 6,6 млн грн. Они выбыли из коммунальной собственности Лазурненского поссовета на основании поддельного решения Скадовского районного суда в Херсонской области.

В дальнейшем с целью легализации имущества, полученного преступным путем, обвиняемый реализовал земельные участки третьим лицам через открытые торги, организованные ГП «СЕТАМ».

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Главного следственного управления Нацполиции Украины при оперативном сопровождении Скадовского РО Управления СБУ в Херсонской области.