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Сотрудники СБУ разоблачили служащих медицинских учреждений Киева на хищении средств, выделенных на борьбу с пандемией COVID-19. По предварительным данным, по преступным махинациям злоумышленники присвоили почти 2 млн грн, сообщил пресс-центр ведомства.

Как удалось установить СБУ, к схеме причастны не только чиновники медицинских учреждений, но и частные предприниматели, продававшие соответствующее оборудование. Хищение средств происходило за счет включения в стоимость сделок суммы НДС, хотя на самом деле законодательством предусмотрено освобождение от налогообложения НДС таких операций.

Деньги присваивались по закупкам анестезиологических систем и аппаратов искусственной вентиляции легких, необходимых для предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19.

По результатам собранных доказательств главному бухгалтеру госучреждения Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, по результатам проведения дополнительных процессуальных действий решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности руководства предприятия-поставщика по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного расследования установлены дополнительные эпизоды аналогичных нарушений в других государственных органах и учреждениях Украины.

По указанным фактам идет сбор доказательств для привлечения виновных к уголовной ответственности.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники Департамента кибербезопасности СБУ и Нацполиции при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева.
ForUm

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