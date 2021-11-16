Выплату в 1 тысячу грн смогут получить все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации, сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

«Вижу, что нужно некоторое разъяснение вчерашнего известия о тысяче гривен привитым от коронавируса. Ее получат все украинцы, прошедшие полный курс вакцинации. Одной дозой в случае «Джонсон&Джонсон» или двумя - у всех остальных. До 19 декабря и после», - написал он в Facebook.

По мнению Никифорова, название «тысяча за вакцинацию» умаляет важность и объем этой инициативы.

«На самом деле это масштабная (на несколько миллиардов гривен) программа по поддержке бизнеса. Просто деньги отдают косвенно через потребителей. Таким образом власть, во-первых, демонстрирует благодарность людям, решившим вакцинироваться, и поощряет тех, кто еще колеблется, а, во-вторых, помогает именно тем предпринимателям, которые больше всего пострадали от карантинных ограничений», - объяснил он.

Пресс-секретарь президента пояснил, что механизм выделения денег еще прорабатывают, но уже сейчас можно сказать, что это не наличные деньги.

«Это будет определенный ваучер или сертификат, или депозит – называйте как хотите – на перечень товаров и услуг. Исчерпывающий список объявим в ближайшее время, но обобщены это культура, путешествия и спорт. Поэтому есть и третий плюс от программы – поощрение культурного и спортивного развития украинцев. Процесс получения денег теми, у кого есть Дия, и теми, у кого нет, конечно, будет отличаться, но никого не забудем. Что касается сроков, советую обратить внимание на те временные ориентиры, которые озвучил вчера президент», - заявил он.

Как сообщал ForUm, 15 ноября президент Владимир Зеленский пообещал всем украинцам, получившим две вакцины от коронавируса, по одной тысяче гривен.

«Каждый, получивший две вакцины, сможет получить 1 тыс. грн. Быстро и удобно – то есть через приложение «Дия». За эти деньги можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны», - сказал Зеленский.

По словам президента, программа стартует 19 декабря. До конца года на нее будет выделено около 3 млрд грн, столько же - в начале 2022 года.