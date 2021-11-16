Верховная Рада приняла закон о медиации, предусматривающий урегулирование конфликта путем переговоров сторон с помощью медиатора без суда. Об этом сообщила пресс-служба аппарата парламента.

Закон определяет правовые основы и порядок проведения медиации как внесудебной процедуры урегулирования конфликта (спора), принципы медиации, статус медиатора, требования к его подготовке и другие вопросы, связанные с этой процедурой.

Действие закона распространяется на общественные отношения, связанные с проведением медиации с целью предотвращения возникновения конфликтов (споров) в будущем или

урегулирование любых конфликтов (споров), в том числе гражданских, семейных, трудовых, хозяйственных, административных, а также по делам об административных правонарушениях и в уголовных производствах с целью примирения потерпевшего с подозреваемым (обвиняемым).

Законодательством могут предусматриваться особенности проведения медиации в отдельных категориях конфликтов (споров).

Медиация может быть проведена до обращения в суд, третейский суд, международный коммерческий арбитраж или во время досудебного расследования, судебное, третейское, арбитражное производство, или при исполнении решения суда, третейского суда или международного коммерческого арбитража.

Проведение медиации не влияет на течение исковой давности.

Медиация не проводится в конфликтах (спорах), которые влияют или могут повлиять на права и законные интересы третьих лиц, не являющихся участниками этой медиации.

Законом установлено, что:

процедура медиации будет применяться в любых конфликтах (спорах), возникающих, в частности, из гражданских, семейных, трудовых, хозяйственных, административных правоотношений, а также в уголовных производствах при заключении соглашений о примирении между потерпевшим и подозреваемым, обвиняемым и в других сферах общественных отношений;

физические и юридические лица смогут обратиться к медиатору для проведения медиации как к обращению в суд, третейский суд, международный коммерческий арбитраж, так и во время судебного, третейского или арбитражного производства или во время исполнения решения суда, третейского суда или международного коммерческого арбитража;

медиация будет проводиться по взаимному согласию сторон медиации согласно принципам добровольности; конфиденциальности; независимости и нейтральности, беспристрастности медиатора; самоопределение и равенство прав сторон медиации;

получить статус медиатора сможет любое физическое лицо, имеющее высшее образование и прошедшее базовую подготовку в сфере медиации в Украине или за ее пределами;

подготовка в сфере медиации будет составлять не менее 90 часов обучения медиатора, в том числе 45 часов практического обучения, и включать теоретические знания и практические навыки по принципам, порядку и методикам проведения медиации, правового регулирования медиации, этики медиатора, ведения переговоров и урегулирования конфликтов ( споров);

подготовку в сфере медиации будут осуществлять учебные заведения, а также организации, обеспечивающие проведение медиации, объединения медиаторов, субъекты хозяйствования любой формы собственности и организационно-правовой формы, имеющие право оказывать услуги в сфере медиации или организовывать их предоставление соответственно в законодательство;

реестры медиаторов смогут вести объединение медиаторов, организации, обеспечивающие проведение медиации, а также органы государственной власти и органы местного самоуправления, которые привлекают медиаторов или пользуются услугами.

Закон определяет права и обязанности медиатора и сторон медиации, порядок проведения медиации, а также требования к договору о медиации и соглашению об урегулировании конфликта (спора) по результатам медиации.

Законом внесены изменения в ХПК Украины, ГПК Украины, Закон Украины «О судебном сборе», которыми предусмотрено, что в случае успешного проведения медиации по спору, являющемуся предметом рассмотрения суда, соответствующей стороне судебного производства судом будет возвращено 60% уплаченного судебного сбора.