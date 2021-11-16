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16 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в частном доме престарелых в Центральном районе города Днипро обнаружены пять мертвых женщин в возрасте от 75 до 89 лет.

По данным облглавка, в одной из комнат на втором этаже дома, где обнаружены погибшие, произошло короткое замыкание и возгорание электропроводки. Женщины могли отравиться угарным газом. Тела погибших направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи – до 8 лет лишения свободы.

Полицейские в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса задержали администратора заведения. В рамках расследования будут назначены необходимые экспертизы. Следствие продолжается.
ForUm

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