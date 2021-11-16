Украинцы, получившие с декабря две дозы вакцины от COVID-19, смогут получить 1 тыс. грн на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений, сообщил советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко.

«Сейчас обсуждается механизм, каким образом это будет реализовано. Это позволит стимулировать вакцинацию. Стратегическая задача – выйти на 17 млн вакцинированных до конца года, что будет соответствовать среднему мировому показателю (около 40% вакцинированного населения», – сказал он в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

Как уточнил советник главы государства, речь идет о вакцинированных в декабре.

По словам Устенко, украинцы получат указанные выплаты в виде сертификатов, которые можно будет использовать для сектора услуг. По его мнению, это позволит поддержать сектор услуг страны, на который во время пандемии коронавируса приходится основной удар.

«Широта использования сертификатов также обсуждается», – добавил он.

«В ближайшее время Министерство экономики представит соответствующие наработки в Верховной Раде, так как инициатива потребует изменений в госбюджет», – пояснил Устенко.

Как сообщал ForUm, 15 ноября президент Владимир Зеленский пообещал всем украинцам, получившим две вакцины от коронавируса, по одной тысяче гривен.

«Каждый, получивший две вакцины, сможет получить 1 тыс. грн. Быстро и удобно – то есть через приложение «Дия». За эти деньги можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны», - сказал Зеленский.

По словам президента, программа стартует 19 декабря. До конца года на нее будет выделено около 3 млрд грн, столько же - в начале 2022 года.